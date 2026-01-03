FAA prohíbe vuelos comerciales sobre el Caribe por riesgo en Venezuela

-

Al realizarse los ataques aéreos militares, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió un cierre aéreo en el Caribe.

De acuerdo con la información de AFP, durante la operación militar para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, la FAA notificó el sábado a las aerolíneas comerciales que evitaran el espacio aéreo del Caribe, dado que sería una "situación potencialmente peligrosa".

El aviso del regulador de aviación indicó que el cierre del espacio aéreo se emitió debido a "riesgos para la seguridad del vuelo asociados con la actividad militar en curso".

Suspenden vuelos comerciales

En Colombia, los itinerarios programados de vuelos de distintas aerolíneas, fueron afectados ante la situación en Venezuela.

Las rutas desde y hacia Venezuela, Aruba, Curazao y Puerto Rico fueron reprogramadas y/o cancelados, añadieron a través de un comunicado la a Aeronáutica Civil Colombiana, además de recomendar a sus usuarios validar la confirmación del vuelo antes de trasladarse a los aeropuertos.

Información importante sobre la afectación en operaciones aéreas por situación en el espacio aéreo venezolano.

Además, según registros aéreos, distintos vuelos realizaron desvíos para no volar sobre el territorio Venezolano.