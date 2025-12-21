Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Este será el día con mayor demanda de vuelos en el Aeropuerto La Aurora

  • Por Maria Fernanda Gallo
21 de diciembre de 2025, 10:56
El incremento de viajeros tendrá una hora pico además de la demanda actual. (Foto: Shutterstock)

A pocos días de Navidad, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informa sobre la hora pico más significativa para estas fechas.

Pasajeros de todo el mundo inician a movilizarse para festejar las fiestas. Por ello, este lunes 22 de diciembre, de 11:00 a 15:00 horas, se esperan 18 vuelos simultáneos al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Ante la afluencia masiva, la DGAC advierte a los pasajeros llegar al aeropuerto con mayor anticipación, para realizar los trámites correspondientes y así evitar retrasos o inconvenientes.

Esta es una de las primeras horas pico esperadas por la época navideña y fin de año. 

