¡Atención! Cancelan el Carnaval de Mazatenango 2026 ante ataques contra la PNC

-

Las autoridades de Mazatenango indicaron que los recientes acontecimientos representan un riesgo para la población.

La Municipalidad de Mazatenango informó que, tras una evaluación con respecto al inseguridad actual a nivel nacional, se ha tomado la decisión de cancelar el "Carnaval Mazateco 2026".

"Esta medida obedece a la situación de inseguridad que vive el país, evidenciada recientemente por hechos violentos y ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), vinculados al accionar del crimen organizado", indica un comunicado del Gobierno Municipal de Mazatenango.

Asimismo, mencionaron que esos acontecimientos representan un riesgo para la seguridad de la población, especialmente en actividades que implican concentraciones masivas.

Las autoridades de Mazatenango tomaron la medida como prevención. (Foto: archivo/Soy502)

"Nuestra prioridad es proteger la vida y la integridad de las familias mazatecas, visitantes y participantes. En este momento, no existen las condiciones necesarias para garantizar un evento seguro y responsable", explicaron las autoridades.

Sin embargo, informaron que el concierto de La Arrolladora Banda El Limón se realizará como una actividad independiente, programada para la fecha y hora previamente anunciadas. Por lo tanto, "la organización y responsabilidad en materia de seguridad corresponden exclusivamente a la productora del evento", dijo dicha municipalidad.