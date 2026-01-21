PGN solicita apersonamiento en proceso penal contra “Liro Rebelde” por ataque a PNC

-

Harol Salguero, alias "Liro Rebelde", fue capturado por estar presuntamente involucrado en uno de los ataques terroristas contra la PNC.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) hizo la solicitud de apersonamiento en representación del Estado, en calidad de agraviado dentro del proceso penal que se sigue en contra de Harol Yeraldo Salguero Morales, alias "Liro Rebelde".

Este martes 20 de enero "presentamos la solicitud de apersonamiento ante el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala", indica un comunicado publicado por la PGN, con respecto al proceso en contra de Salguero.

"La PGN lamenta profundamente los sucesos que han dejado como resultado pérdidas humanas de servidores públicos y reafirma su compromiso con la defensa integral de los intereses del Estado", señala también el comunicado.

Asimismo, la PGN dijo que "expresa su solidaridad con las familias de las víctimas y subraya la importancia de que estos hechos no queden en la impunidad".

La PGN hizo la solicitud de apersonamiento en representación del Estado, en proceso penal contra Harol Salguero, alias “Liro Rebelde”. (Imagen: PGN)

El celular de Liro Rebelde

Soy502 tuvo acceso a un video donde se observa en el celular de Harol Salguero una conversación con su pareja, en la que envía información relacionada a los ataques terroristas contra la Policía Nacional Civil (PNC).

Además, el pandillero había enviado un video donde se observa que está quemando ropa y zapatos, los cuales se presume que utilizó durante uno de los ataques armados en contra de los agentes policiales.

"Ya estoy quemando mis chivas amor. Hay una mancha de sangre", le dice a su pareja. En otro video, le informa a otros integrantes del Barrio 18 que ya está quemando sus cosas. "Ya estoy quemando mis chivas hommies", se escucha.

Este video fue reproducido por el Ministerio Público (MP) en la audiencia de primera declaración en contra de "Liro Rebelde". Sin embargo, no le imputó ningún delito relacionado con esto, pese a que el celular lo incriminaría directamente con los hechos violentos.

Atencion: esto fue lo que la PNC encontró en el celular de Liro Rebelde y por lo cual lo vincularon al ataque contra policías.



El MP mostró esto al juez pero no pidió que lo ligara a proceso penal por los ataques a la PNC.

Ligado a proceso por portación de arma

El MP solo le imputó portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción a Salguero, delitos por los que quedó ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva.

El juez, en su resolución, dijo que quedaba a criterio del MP presentar más adelante alguna petición en contra del acusado. "Se estableció la posible vinculación, pero eso será posteriormente que el señor fiscal decida alguna otra petición a la judicatura correspondiente", dijo el juez.

En el celular de Harol Salguero, alias "Liro Rebelde", encontraron audios en los que hace referencia que atacaron a PNC con fusiles Ak47 y otras armas.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/54lGjpIcFQ — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 19, 2026

Orden de captura vigente

Liro Rebelde ya era buscado por la justicia. El 12 de enero pasado, se giró una orden de captura en su contra por los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer exacciones intimidatorias.

Esa orden de captura aún no aparecía en el sistema, fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente en Procesos de Mayor Riesgo del Departamento de Quetzaltenango.

En los tribunales, Salguero fue notificado de la orden de captura en mención y deberá comparecer ante ese juzgado para solventar su situación legal.