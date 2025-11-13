Versión Impresa
Anuncian cierre en Calzada Roosevelt por paso a desnivel para la noche de este jueves

  • Por Susana Manai
13 de noviembre de 2025, 13:56
Esta complicación de tránsito coincide con los desvíos implementados por la PMT debido al partido Guatemala vs. Panamá cerca de El Trébol, generando un escenario de tráfico pesado. (Foto: Archivo/Soy502) 

El Ministerio de Comunicaciones (CIV) anunció un cierre vial nocturno en la Calzada Roosevelt por mantenimiento en el Puente 3, afectando el carril auxiliar desde las 21:00 horas del jueves 13 de noviembre hasta las 4:00 de la mañana del viernes 14 de noviembre. 

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que la noche de este jueves 13 de noviembre se realizarán trabajos de mantenimiento en el Puente 3 del paso a desnivel de la Calzada Roosevelt.

Debido a estas labores, el carril auxiliar permanecerá cerrado temporalmente, mientras que el tránsito sobre los carriles principales continuará habilitado con normalidad. 

(Foto: CIV)
Según el CIV, el cierre del carril auxiliar, ubicado frente a las tiendas Tuco y con dirección hacia El Trébol, iniciará a las 21:00 horas del jueves y se reabrirá a las 4:00 de la mañana del viernes 14 de noviembre.

Durante este periodo, se recomienda a los automovilistas circular con precaución y atender las indicaciones del personal en el área. 

(Foto: CIV)
Es importante recordar que estos trabajos coincidirán con los cierres viales implementados por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) con motivo del partido entre las selecciones de Guatemala y Panamá, programado para las 20:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

Por tal motivo, se prevén desvíos y complicaciones en el tránsito en los alrededores del recinto deportivo y sobre la Calzada Roosevelt.

La PMT y el CIV recomiendan planificar con anticipación los desplazamientos y considerar rutas alternas para evitar retrasos durante la noche del jueves.

