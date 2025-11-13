Anuncian cierre en Calzada Roosevelt por paso a desnivel para la noche de este jueves

El Ministerio de Comunicaciones (CIV) anunció un cierre vial nocturno en la Calzada Roosevelt por mantenimiento en el Puente 3, afectando el carril auxiliar desde las 21:00 horas del jueves 13 de noviembre hasta las 4:00 de la mañana del viernes 14 de noviembre.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que la noche de este jueves 13 de noviembre se realizarán trabajos de mantenimiento en el Puente 3 del paso a desnivel de la Calzada Roosevelt.
Debido a estas labores, el carril auxiliar permanecerá cerrado temporalmente, mientras que el tránsito sobre los carriles principales continuará habilitado con normalidad.
Según el CIV, el cierre del carril auxiliar, ubicado frente a las tiendas Tuco y con dirección hacia El Trébol, iniciará a las 21:00 horas del jueves y se reabrirá a las 4:00 de la mañana del viernes 14 de noviembre.
Durante este periodo, se recomienda a los automovilistas circular con precaución y atender las indicaciones del personal en el área.
Es importante recordar que estos trabajos coincidirán con los cierres viales implementados por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) con motivo del partido entre las selecciones de Guatemala y Panamá, programado para las 20:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.
Por tal motivo, se prevén desvíos y complicaciones en el tránsito en los alrededores del recinto deportivo y sobre la Calzada Roosevelt.
La PMT y el CIV recomiendan planificar con anticipación los desplazamientos y considerar rutas alternas para evitar retrasos durante la noche del jueves.