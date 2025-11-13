Euforia azul y blanco: el ambiente se enciende en El Trébol antes del histórico duelo

La afición guatemalteca, que sueña con este pase histórico al Mundial United 2026, ya se encuentra en las afeuras del estadio del Trébol. Ya iniciaron los cierres viales en la zona.
ARTICULO RELACIONADO: Horarios y rutas alternas por cierres en El Trébol por partido de Guatemala
A pocas horas del crucial enfrentamiento entre Guatemala y Panamá, el ambiente en los alrededores del Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, se vive con una mezcla de emoción, nerviosismo y esperanza.
Este jueves 13 de noviembre, la Selección Nacional disputa el partido que podría darle el pase histórico al Mundial United 2026, y los aficionados ya lo sienten como una auténtica final.
Desde tempranas horas, los guatemaltecos comenzaron a concentrarse en las calles cercanas al estadio, vistiendo con orgullo los colores azul y blanco, portando banderas, pancartas y entonando porras en apoyo a la Bicolor.
Algunos seguidores llegaron desde distintos departamentos, como Escuintla, decididos a acompañar a la selección en un momento que podría marcar un antes y un después en la historia del fútbol nacional.
Guatemala con cinco puntos en la tabla, necesita vencer a Panamá y luego a Surinam para avanzar sin depender de otros resultados.
Cierres viales
Ante la gran afluencia de personas, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala implementó cierres viales y desvíos en las zonas aledañas al estadio, con el fin de garantizar la seguridad y el orden durante la jornada.
LEE: Las opciones de parqueo y rutas alternas por el partido de la Selección
La fe y el entusiasmo de los aficionados reflejan el sueño compartido de ver a la Bicolor en el Mundial 2026.