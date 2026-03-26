¡Atención! Supuestos taxistas intentan bloquear la Roosevelt

El bloqueo se realizó en ambos sentidos de la calzada Roosevelt y provocó congestionamiento.
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La tarde de este 26 de marzo se realizó un bloqueo en el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt en ambos sentidos. El mismo fue efectuado por parte de supuestos taxistas.
La manifestación se llevó a cabo por conductores de taxis no autorizados, quienes fueron sancionados por los cobros excesivos que realizaron a inicios de esta semana.
Sin embargo, minutos después de iniciado el bloqueo se presentó el alcalde de Mixco, Neto Bran, para llegar a un acuerdo con los mencionados pilotos y la vía quedó libre.