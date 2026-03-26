Cámara de Comercio reporta pérdidas millonarias por bloqueos

Debido al bloqueo reportado en la ruta al Atlántico, la Cámara de Industria indicó que se registran pérdidas millonarias y graves afectaciones a la economía nacional.

El cierre se registra en el kilómetro 245 de la ruta CA-9 Norte, en La Ruidosa, en Morales, Izabal, una vía estratégica para la conexión con los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, lo que intensifica el impacto económico durante las operaciones.

"Urge que la Corte de Constitucionalidad resuelva el amparo interpuesto ayer por esta Cámara, a efecto de que se garanticen los derechos de libre locomoción, comercio, industria y trabajo de todos los guatemaltecos", se lee en el comunicado.

A la vez, el pronunciamiento advierte que los cierres en puntos clave han interrumpido el comercio, afectando tanto a empresas como a ciudadanos y generando daños significativos en la cadena de abastecimiento del país.

Exigencias

La Cámara también hizo un llamado a las autoridades, incluido el Presidente de la República, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, para que actúen de inmediato y liberen las rutas, recalcando que la paralización de estas vías pone en riesgo la actividad económica y el Estado de derecho.

Manifestantes mantienen cerrado el paso en La Ruidosa, en Morales, Izabal. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)