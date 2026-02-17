¡Atención! La temperatura subirá este miércoles 18 de enero

Se espera un incremento gradual de la temperatura en el país.
Para este miércoles 18 de enero se espera un cielo despejado y pocas nubes en gran parte del territorio nacional.
Habrá presencia de bruma en costa sur, Izabal, Valles de Oriente y ciudad capital.
Sin embargo, el viento norte seguirá soplando en la capital.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), por la tarde se prevé nubosidad dispersa en Bocacosta y regiones del Norte.
Por la noche y madrugada bajará la temperatura en los sectores más elevados de Occidente y Altiplano Central.