¡Atención! La temperatura subirá este miércoles 18 de enero

  • Por Jessica González
17 de febrero de 2026, 14:37
El día estará cálido, pero con viento. (Foto: archivo/Soy502)

El día estará cálido, pero con viento. (Foto: archivo/Soy502)

Se espera un incremento gradual de la temperatura en el país. 

Para este miércoles 18 de enero se espera un cielo despejado y pocas nubes en gran parte del territorio nacional. 

Habrá presencia de bruma en costa sur, Izabal, Valles de Oriente y ciudad capital.

Sin embargo, el viento norte seguirá soplando en la capital. 

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), por la tarde se prevé nubosidad dispersa en Bocacosta y regiones del Norte.

Por la noche y madrugada bajará la temperatura en los sectores más elevados de Occidente y Altiplano Central.

