¡Atención viajeros! Alertan por complicaciones de tránsito en zona 13

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió una advertencia a los viajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) la noche de este miércoles.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indica que un bloqueo momentáneo provocó complicaciones de tránsito en inmediaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).
A pesar de que el paso vehicular ya ha sido restablecido en el bulevar Liberación, frente al Zoológico La Aurora, en zona 13, el tránsito continúa lento.
Por lo tanto, la DGAC le ha recomendado a los viajeros u otros usuarios que utilizarán el aeropuerto, que anticipen sus planes de llegada.
Esto para evitar que los pasajeros pierdan su vuelo, debido al impacto en la circulación vial.