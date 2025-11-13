¡Atención viajeros! Alertan por complicaciones de tránsito en zona 13

¡Atención!



Tránsito complicado en el bulevar Liberación y calles aledañas, afectando la circulación hacia el AILA. Si tienes un vuelo, anticipa tus planes y sal con tiempo para evitar problemas.



