Fuerte colisión deja nueve heridos: camión vuelca y picop cae a hondonada

Entre las víctimas se encuentran menores de edad que fueron trasladados a un centro asistencial.
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Un fuerte accidente de tránsito que dejó a varias personas heridas, se registró en el kilómetro 158 de la ruta que conduce hacia los sectores de Las Lagunas, en Sololá.
Un camión y un picop colisionaron en ese lugar por causas que aún no han sido establecidas, la tarde de este sábado 25 de abril.
Luego del percance vial, el camión terminó volcado sobre la cinta asfáltica, mientras que el picop cayó en una hondonada ubicada a un costado de la carretera.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y tras su arribo le brindaron atención prehospitalaria a nueve personas que resultaron con heridas y lesiones en diferentes partes del cuerpo.
Las víctimas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Sololá debido a la gravedad de las heridas que sufrieron tras el accidente vial.
Entre los heridos también se encuentran menores de edad, quienes iban a bordo del picop.