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Fuerte colisión deja nueve heridos: camión vuelca y picop cae a hondonada

  • Por Geber Osorio
25 de abril de 2026, 15:03
Nueve personas fueron trasladadas a un centro asistencial tras el accidente. (Foto: Asonbomd)

Nueve personas fueron trasladadas a un centro asistencial tras el accidente. (Foto: Asonbomd)

Entre las víctimas se encuentran menores de edad que fueron trasladados a un centro asistencial.

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Un fuerte accidente de tránsito que dejó a varias personas heridas, se registró en el kilómetro 158 de la ruta que conduce hacia los sectores de Las Lagunas, en Sololá.

Un camión y un picop colisionaron en ese lugar por causas que aún no han sido establecidas, la tarde de este sábado 25 de abril.

(Foto: Asonbomd)
(Foto: Asonbomd)

Luego del percance vial, el camión terminó volcado sobre la cinta asfáltica, mientras que el picop cayó en una hondonada ubicada a un costado de la carretera.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y tras su arribo le brindaron atención prehospitalaria a nueve personas que resultaron con heridas y lesiones en diferentes partes del cuerpo.

(Foto: Asonbomd)
(Foto: Asonbomd)

Las víctimas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Sololá debido a la gravedad de las heridas que sufrieron tras el accidente vial.

Entre los heridos también se encuentran menores de edad, quienes iban a bordo del picop.

(Foto: Asonbomd)
(Foto: Asonbomd)

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