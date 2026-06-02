Golpean y retienen a supuesto asaltante en bulevar Liberación (video)

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El hombre fue lanzado del bus y golpeado, hasta que las autoridades lograron su captura.

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Pasajeros de un bus golpearon y lanzaron de la unidad a un presunto delincuente, quien junto a otros dos cómplices, se habrían subido para despojar de sus pertenencias a quienes iban a bordo.

Las autoridades confirmaron que los tres sujetos abordaron la unidad de transporte en zona 1, y cuando despojaban de sus pertenencias a los pasajeros fueron inmovilizados y lanzados desde el bus.

Según las investigaciones, los otros dos implicados lograron huir.

Mira aquí el video:

PRESUNTO ASALTANTE RETENIDO EN ZONA 9



Vecinos y conductores persiguieron a dos presuntos delincuentes en motocicleta. Uno escapó y el otro fue retenido en el bulevar Liberación.#QuetzalTV #AlInstante pic.twitter.com/6sOG34Bo5l — quetzaltv_ (@QuetzalTV_) June 1, 2026

Lo captura la PNC

Agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar y lograron la captura del señalado, quien fue identificado como Juan Carlos "N", de 33 años.

Luego de ser golpeado y lanzado del bus, fue trasladado con custodia policial al hospital Roosevelt.

Durante la captura se le decomisó un teléfono, una billetera con dinero, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una de membresía y 5 dólares beliceños, propiedad de una pasajera que lo reconoció plenamente como el responsable de haberle quitado sus pertenencias.