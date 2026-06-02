Los aspirantes a dirigir la secretaría encargada de bienes confiscados a criminales

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Se abre el período para presentar objeciones en contra de los pretendientes a los cargos titulares de la Senabed.

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La comisión revisora del concurso por oposición para optar a los cargos de secretario general y secretario general adjunto de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) publicó el listado de candidatos elegibles.

Asimismo, convocó a la ciudadanía a presentar objeciones fundamentadas en contra de los aspirantes, en caso de existir señalamientos sobre su idoneidad.

De acuerdo con la convocatoria oficial, los profesionales que continúan en el proceso son Jorge Anthony Villatoro Esteban, Gloria Verna Guillermo Lemus, Rita María Elizondo Hernández y Martín Johnatan Sosa Recinos.

Este martes se publicó en el Diario de Centro América el listado de candidatos elegibles para dirigir la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio #Senabed. pic.twitter.com/vviZ2aYXrU — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) June 2, 2026

Los cuatro profesionales optan a los cargos de secretario general, secretario general adjunto o ambos puestos, según su postulación.

La comisión informó que las personas individuales o jurídicas que tengan objeciones sustentadas sobre alguno de los aspirantes deberán presentarlas por escrito y acompañarlas de la documentación que respalde los señalamientos.

Asimismo, advirtió que las inconformidades que no cumplan con los requisitos establecidos serán rechazadas de forma inmediata.

En los casos en que existan objeciones debidamente planteadas, los candidatos señalados serán notificados para garantizar su derecho de defensa.

Según el cronograma divulgado, las objeciones podrán presentarse en días hábiles del 2 al 5 de junio de 2026, en horario de 8 a 16 horas, en la sede de la Vicepresidencia de la República, ubicada en la 6a. avenida 4-19 de la zona 1, de la ciudad.