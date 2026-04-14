No hubo remontada: Atlético elimina al Barcelona y se clasifica a semifinales

-

Casi una década después, el Atlético de Madrid jugará una semifinal de Champions pese perder este martes 2-1 contra un Barcelona, que acabó con diez jugadores, en la vuelta de cuartos de final del torneo continental.

El Barça remontó el 2-0 en contra de la ida con los goles de Lamine Yamal (4') y Ferran Torres (24'), pero el tanto de Ademola Lookman (31') dio el pase a la siguiente ronda al Atlético.

El club azulgrana se vio lastrado en los últimos diez minutos por la expulsión de Eric García (79').

El Atlético de Madrid se medirá en semifinales con el ganador de la eliminatoria que disputarán el miércoles el Arsenal y el Sporting de Portugal en Londres (1-0 en la ida para los Gunners).

Los rojiblancos no habían vuelto a pisar unas semifinales de Champions desde 2017 cuando cayeron ante el Real Madrid, a la postre ganador del torneo.

Los hombres de Simeone, de paso, se llenan de moral de cara a la final de Copa del Rey que jugarán el sábado contra la Real Sociedad.

Yamal abre la cuenta

El Atlético volvió a sufrir para ganarse el pase ante un Barcelona para el que no fueron suficientes las genialidades del joven Lamine Yamal.

Apenas cuatro minutos de juego le bastaron para abrir el marcador en el arranque en tromba del Barça en busca de la remontada.

Yamal aprovechó un error de Clément Lenglet para correr al área y ganar el mano a mano al portero Juan Musso (4').

El arquero argentino ya había sacado en el primer minuto una mano salvadora a un primer tiro del joven delantero azulgrana.

Yamal volvió a ser una pesadilla para la defensa del Atlético, pero sus genialidades al borde del área y sus precisos pases a los atacantes barcelonistas no fueron suficiente.

El Barça tuvo el control del balón ante un Atlético que medía mucho el salir a la presión.

El acoso barcelonista tuvo su premio cuando Dani Olmo filtró un balón al borde del área para Ferran Torres, que se giró para poner el 2-0 (24').

Ferran pudo haber tenido el tercero al filo del descanso en una jugada calcada, pero esta vez se encontró con Musso (41).

Lookman al rescate

El Barça había logrado hacer lo más difícil equilibrando la eliminatoria hasta que llegó la reacción del Atlético a la media hora de juego.

El francés Antoine Griezmann abrió para la carrera de Marcos Llorente por la derecha para llegar al área donde puso el balón al otro lado donde llegó Lookman para hacer el 2-1 (31').

El Barça volvió del descanso dispuesto a levantar el partido encerrrando en su área al Atlético.

Los rojiblancos apenas lograron salir de su campo en la primera media hora de la segunda parte.

El Atlético sufrió hasta que llegó la expulsión de Eric García, el defensa más efectivo del Barça hasta ese momento.

El defensor empujó al delantero noruego del Atlético Alexander Sorloth cuando corría solo hacia la portería rival derribándolo, lo que el árbitro sancionó con roja tras revisión en el VAR (79').

La jugada recordó la ocurrida en la ida en la que también fue expulsado el defensa azulgrana Pau Cubarsí, sancionado para el encuentro de este miércoles.

Con uno menos, el Barcelona se lanzó a la desesperada encerrando al Atlético de Madrid que se dedicó a achicar balones durante los ocho minutos de prolongación del encuentro.

El uruguayo Ronald Araujó contó con un último remate de cabeza en boca de gol al filo del final, pero no acertó con la portería (90+7').