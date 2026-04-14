¿Milagro en Múnich? El Real Madrid buscará remontar ante el Bayern en Champions

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Un golpeado Real Madrid se juega el año en campo de un Bayern letal este miércoles (1:00 p. m.) en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

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El Real Madrid enfrenta uno de los desafíos más complejos de su historia reciente en la Liga de Campeones: remontar una eliminatoria tras haber perdido el partido de ida en el Bernabéu (2-1), una situación de la que nunca ha logrado salir victorioso en este torneo.

El contexto no es alentador para los merengues. Mientras el Bayern de Múnich atraviesa un momento sólido, liderando la liga alemana con cifras ofensivas récord (105 goles en 29 jornadas), el conjunto español llega golpeado, prácticamente sin opciones en La Liga, donde está a nueve puntos del líder Barcelona.

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El duelo de vuelta, en territorio bávaro, también supone un reto adicional para el equipo blanco, que no podrá contar con Tchouaméni por acumulación de tarjetas.

Aun así, la historia reciente ofrece un leve respiro: el Madrid suma tres victorias y un empate en sus últimas cuatro visitas al feudo del seis veces campeón de Europa, además de haber encadenado cuatro clasificaciones consecutivas frente al conjunto bávaro.

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Más que una eliminatoria

Las esperanzas del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa pasan en gran medida por la reacción de sus figuras ofensivas, especialmente Kylian Mbappé y Vinícius. El brasileño fue uno de los más señalados en la ida, tras errores que derivaron en los goles del rival y un fallo claro ante Manuel Neuer.

Una eliminación en territorio alemán no solo confirmaría una temporada decepcionante, sino que también podría traducirse en un segundo año consecutivo sin títulos de peso, un escenario poco habitual para un club acostumbrado a dominar el futbol europeo.