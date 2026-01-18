Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Hombre muere en trágico accidente en Calzada Aguilar Batres

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de enero de 2026, 07:14
Este hecho deja a un peatón fallecido sobre la vía. (Foto: Bomberos Municipales)

Este hecho deja a un peatón fallecido sobre la vía. (Foto: Bomberos Municipales)

La cuerpo de la víctima quedó sobre la vía.

OTRAS NOTICIAS: Reos liberan a la primera rehén en el Preventivo de la zona 18

Durante la mañana de este domingo 18 de enero, se suscitó un hecho trágico, en la Calzada Aguilar Batres, zona 11.

El conductor de un vehículo tipo agrícola perdió el control e impactó contra un peatón que se encontraba en la zona.

Cuando Bomberos Municipales llegaron al lugar, confirmaron que ya no contaba con signos de vida.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

En el lugar, quedó el vehículo involucrado y el cuerpo de la víctima, que portaba una mochila. 

Las autoridades investigarán el hecho. Por lo que, recomiendan precaución al circular. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar