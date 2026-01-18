Hombre muere en trágico accidente en Calzada Aguilar Batres

La cuerpo de la víctima quedó sobre la vía.
Durante la mañana de este domingo 18 de enero, se suscitó un hecho trágico, en la Calzada Aguilar Batres, zona 11.
El conductor de un vehículo tipo agrícola perdió el control e impactó contra un peatón que se encontraba en la zona.
Cuando Bomberos Municipales llegaron al lugar, confirmaron que ya no contaba con signos de vida.
En el lugar, quedó el vehículo involucrado y el cuerpo de la víctima, que portaba una mochila.
Las autoridades investigarán el hecho. Por lo que, recomiendan precaución al circular.