Accidente en la zona 1 complica el tránsito en varios rutas

El accidente complica el paso vehicular en tres puntos de la ciudad.
Los Bomberos Voluntarios informaron sobre un hecho de tránsito en el que una mujer fue atropellada en la intersección de la avenida Elena y 9a calle, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala la mañana de este lunes 25 de agosto.
Al llegar al lugar, socorristas evaluaron a la víctima y determinaron que presentaba múltiples golpes, por lo que falleció en el sitio del incidente.
Tránsito complicado
Debido a este hecho, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco reportó afectación vehicular que impacta la movilidad en sectores como el bulevar El Naranjo, la calzada San Juan y el bulevar Tulam Tzu.
Se recomienda a los conductores manejar con precaución y optar por vías alternas.
Amílcar Montejo, de la PMT de la ciudad de Guatemala detalla los desvíos que se realizan en el sector mientras se realiza el levantamiento de la persona fallecida.