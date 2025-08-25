Versión Impresa
Accidente en la zona 1 complica el tránsito en varios rutas

  • Por Susana Manai
25 de agosto de 2025, 08:26
Tras el incidente una de las vías afectadas es el tránsito vehicular en la calzada San Juan. (Foto: Google Maps)

El accidente complica el paso vehicular en tres puntos de la ciudad. 

Los Bomberos Voluntarios informaron sobre un hecho de tránsito en el que una mujer fue atropellada en la intersección de la avenida Elena y 9a calle, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala la mañana de este lunes 25 de agosto. 

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Al llegar al lugar, socorristas evaluaron a la víctima y determinaron que presentaba múltiples golpes, por lo que falleció en el sitio del incidente. 

Tránsito complicado

Debido a este hecho, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco reportó afectación vehicular que impacta la movilidad en sectores como el bulevar El Naranjo, la calzada San Juan y el bulevar Tulam Tzu.  

(Foto: PMT Mixco)
(Foto: PMT Mixco)

Se recomienda a los conductores manejar con precaución y optar por vías alternas. 

Amílcar Montejo, de la PMT de la ciudad de Guatemala detalla los desvíos que se realizan en el sector mientras se realiza el levantamiento de la persona fallecida. 

