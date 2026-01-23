Insultos, órdenes y revelaciones: así fue la audiencia de "El Soberbio"

-

Un pandillero del Barrio 18 apodado "El Soberbio" o "Dark", quedó ligado a proceso penal por fugarse de la cárcel de Fraijanes II. En la audiencia, insultó a la jueza y detalló su versión de cómo fue la fuga.

Milton Noel Najarro Mejía, alias "Dark" y/o "Soberbio", quedó a ligado a proceso penal por el delito de evasión y portación ilegal de arma de fuego, según resolvió la jueza de turno.

"El Soberbio" es uno de los 20 pandilleros que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II, cuya evasión se notificó en octubre de 2025.

La jueza resolvió que permanezca en prisión preventiva y confirmó que la audiencia de etapa intermedia se desarrollará el 7 de mayo en el juzgado Cuarto.

Jueza liga a proceso penal a "El Soberbio / Dark" por la fuga de la cárcel de Fraijanes II. pic.twitter.com/nUO19bDGka — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 23, 2026

Así fue la fuga

Durante la audiencia de primera declaración, "El Soberbio" declaró ante la jueza.

Confirmó que se fugó de la cárcel de Fraijanes II y aseguró que lo hizo vestido de policía. También dijo que las máximas autoridades del país, tenían conocimiento de la fuga.

"Como se dieron las cosas va, más o menos las cosas se dieron así va..." inició el relato

"... Llegó el que era el director del Sistema Penitenciario, allá con nosotros, y que llevaba una oferta, que iba de parte del ministro de Gobernación y de parte del presidente y de parte de toda esa cúpula va. Entonces la oferta era que nos fuéramos nosotros, los que nos fuimos, y que las cosas iban a estar bien, iban a estar tranquilas, no nos iban a perseguir ni nada, lo que ellos querían era tranquilidad en el país, y que esa era la oferta y que todo iba a ser coordinado con el director de la Policía, el Boteo, que iba a ser coordinado con él y así fueron las cosas", expuso.

Agregó: "En una requisa es que nosotros salimos vestidos de policías, todos. El director de la Policía fue el que nos envió los trajes, nos mandó las patrullas en las que salimos y así fue como nosotros nos fuimos va, eso es mas que todo. El Gobierno fue el que nos dio la oportunidad de salir para que todo estuviera tranquilo".

Insistió en que el Gobierno sabía de la fuga y que también dieron "verdecitos" para la fuga.

Cuando le consultaron la fecha de la fuga o requisa, aseguró que no recordaba.

"Exactamente, la fecha no te la puedo dar porque no me recuerdo, pero si fue en una requisa salimos vestidos de policías, coordinado por el director Boteo", insistió.

También dijo que todo fue coordinado por la PNC y que el SP no tuvo mayor conocimiento, solo la visita que hizo el exdirector.

Agregó, que todos (los 20) salieron juntos vestidos de policías en patrullas y que pagaron por ello. Aunque no precisó el monto.

"Lo que te puedo decir es que dimos el efectivo y después fue la requisa en donde salimos vestidos de policías", detalló.

"El Soberbio" declaró en audiencia por la fuga de Fraijanes II.



Aseguró que salieron de la cárcel vestidos de policías durante una requisa. Agregó que el presidente, el ministro anterior y exdirector del SP sabían de la fuga. pic.twitter.com/zEDuCSULzV — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 23, 2026

Insulta a jueza

Al inicio de la audiencia, "El Soberbio" insultó a la jueza. Todo inició porque solicitó que el acusado respondiera a sus preguntas.

"Dígame o sigo la audiencia", le dijo la jueza, a lo que él respondió: "Me voy y qué".

"Por favor, señor director, ejecute la orden que se dio anteriormente", dijo la jueza, a lo que el pandillero le respondió: "¿Qué orden? pregúntele a él si me va a tocar, venga usted, hija de su puta madre. Fácil mandar una puta orden de aquí para allá", manifestó.

La jueza insistió en que el director del SP ejecutara su orden y el pandillero volvió a responderle: "qué puta orden".

Posteriormente, le preguntó datos personales, pero "El Soberbio" no quiso responder.

Aunque la audiencia se desarrolló y él declaró, al final le dijo a la jueza que a la próxima "estuviera tranquila", porque a él no le gustan las amenazas.

Se intentó conocer la versión de las autoridades sobre los señalamientos de "El Soberbio", sin embargo, por el momento no han emitido postura.