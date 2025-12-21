Ministerio de Gobernación se pronuncia tras hallazgo de cuerpos en zona 25

-

Los cuerpos que fueron hallados en Km. 14 con dirección a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 fueron localizados en estado de descomposición, según información preliminar.

De acuerdo con la información compartida por parte del Ministerio de Gobernación sobre este hallazgo macabro, este sería una de las acciones en respuesta al incremento de capturas y decomiso de armamento, así como a la desarticulación de centros de distribución de ilícitos realizados en los últimos días por la Policía Nacional Civil (PNC)

(Foto: Wilder López/Soy502)

"Producto de ello también se presume exista un reacomodamiento de las estructuras criminales, tanto a nivel interno como en el exterior, en su afán por dominar territorios en los que operan otros grupos al margen de la ley" expresan tras conocerse que el número de cuerpos hallados en el área sigue en aumento.

Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/OFg0ifOhLL — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) December 21, 2025

El Ministerio Público (MP) y La Policía Nacional Civil (PNC) están en el lugar para apoyar en el traslado de los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) para determinar con la identidad de los cuerpos.