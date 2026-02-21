¿Qué hacer si tuve contacto con una persona con sarampión?

En Guatemala se registran más de 200 casos de sarampión y ante el aumento de contagios el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reiteró algunas recomendaciones.

Lo primordial, según el Ministerio es la vacunación oportuna, la primera dosis se coloca al año de vida y el refuerzo a los 18 meses.

Sin ebamrgo, si una persona adulta no fue vacunada en su niñez, puede hacerlo ahora y así protegerse.

Además de la vacunación, el Ministerio de Salud brinda recomendaciones para quienes tuvieron contacto con alguna persona infectada o tiene sospecha de haber estado expuesto.

Lo primordial es que la persona debe vigilar si presenta síntomas entre 7 a 21 días luego de la haber estado expuesto.

En caso de presentar síntomas, la persona debe aislarse, evitar contacto con más personas.

Asimismo, debe notificar al ministerio de Salud para recibir atención médica y no automedicarse.

Estos son los pasos a seguir para prevenir el contagio de Sarampión. (Foto: MSPAS)