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Cuídate del sarampión, toma estas precauciones

  • Por Selene Mejía
13 de marzo de 2026, 18:16
Cuídate del sarampión, toma estas precauciones. (Foto: Pexels)

Cuídate del sarampión, toma estas precauciones. (Foto: Pexels)

Tras el reporte del Ministerio de Salud de Guatemala ante un incremento de casos de sarampión, los médicos recomiendan tomar las medidas necesarias, a las puertas de la semana mayor. Estas son sus recomendaciones.

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Según la institución, hasta el 10 de marzo se han reportado mil 500 casos, 990 personas ya se recuperaron y dejaron de ser contagiosas, casi la mitad ha requerido hospitalización. 

Síntomas

  • Fiebre alta
  • Tos
  • Secreción nasal
  • Dolor de cabeza
  • Ojos rojos (conjuntivitis)
  • Malestar general.
  • Manchas blancas diminutas dentro de la boca (Manchas de Koplik) y una erupción rojiza característica que inicia en la cara y se extiende por todo el cuerpo.

Estas se extienden hacia el tórax, abdomen y extremidades. 

La doctora Mafer Andrino compartió en sus redes sociales acerca del tema y dio sus recomendaciones ante la aparición de más casos. 

1. Verifica tu esquema de vacunación. 

2. Usa mascarilla cuando atiendas a eventos masivos.

3. Lava tus manos de manera constante. 

4. Evita aglomeraciones. 

5. Consulta con tu médico acerca de la manera en que puedes evitar un contagio. 

Toma nota: Si te sientes mal no dudes en buscar ayuda. 

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