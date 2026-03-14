Cuídate del sarampión, toma estas precauciones

Tras el reporte del Ministerio de Salud de Guatemala ante un incremento de casos de sarampión, los médicos recomiendan tomar las medidas necesarias, a las puertas de la semana mayor. Estas son sus recomendaciones.
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Según la institución, hasta el 10 de marzo se han reportado mil 500 casos, 990 personas ya se recuperaron y dejaron de ser contagiosas, casi la mitad ha requerido hospitalización.
Síntomas
- Fiebre alta
- Tos
- Secreción nasal
- Dolor de cabeza
- Ojos rojos (conjuntivitis)
- Malestar general.
- Manchas blancas diminutas dentro de la boca (Manchas de Koplik) y una erupción rojiza característica que inicia en la cara y se extiende por todo el cuerpo.
Estas se extienden hacia el tórax, abdomen y extremidades.
La doctora Mafer Andrino compartió en sus redes sociales acerca del tema y dio sus recomendaciones ante la aparición de más casos.
1. Verifica tu esquema de vacunación.
2. Usa mascarilla cuando atiendas a eventos masivos.
3. Lava tus manos de manera constante.
4. Evita aglomeraciones.
5. Consulta con tu médico acerca de la manera en que puedes evitar un contagio.
Toma nota: Si te sientes mal no dudes en buscar ayuda.