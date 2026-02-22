Aurora y Comunicaciones disputan un derbi capitalino muy caliente

-

El derbi capitalino entre Aurora y Comunicaciones marcará uno de los duelos más atractivos de la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Bantrab. El conjunto aurinegro será anfitrión este domingo (11:00 a.m. en vivo por Tigo Sports) en Amatitlán en un compromiso clave para sus aspiraciones de escalar posiciones en la tabla.

Aurora no atraviesa su mejor momento. El equipo viene de caer 2-0 ante Antigua GFC y ha sufrido dos derrotas en sus últimos cinco compromisos, resultados que lo han frenado en su intento por meterse en la pelea directa por los primeros puestos. Ante su afición, buscará reencontrarse con la victoria y dar un golpe de autoridad frente a uno de sus rivales históricos.

En contraste, Comunicaciones llega en alza. Bajo la dirección técnica de Marco Antonio Figueroa, los cremas han mostrado una notable mejoría: solo han perdido un partido en cinco fechas, sumando además tres triunfos y un empate. La reciente victoria ante Mictlán fortaleció la confianza del plantel y le permitió tomar distancia de la zona de descenso.

El conjunto albo afrontará este compromiso con doble motivación: continuar alejándose de la parte baja de la tabla acumulada y mantenerse en la pelea por el liderato del torneo. Además, el panorama se vuelve aún más exigente considerando que el próximo miércoles disputará el clásico ante Municipal en el estadio Estadio Cementos Progreso, un duelo que podría marcar el rumbo del campeonato.

Así, el enfrentamiento entre Aurora y Comunicaciones no solo representa el orgullo capitalino, sino también un punto de inflexión en las aspiraciones de ambos clubes en este Clausura 2026.