Erik López sabe que en Municipal, "Hay que ser campeón" 

"Lo que más me está costando es el tráfico. Es muy pesado", dice Erik López sobre su adaptación. El extremo paraguayo de 24 años ya debutó con Municipal y apunta a grandes cosas al llegar con la recomendación del técnico Ever Hugo Almeida y el empuje del exfutbolista Carlos González, procedente del Club Olimpia, el más laureado de su país.

"Al profe lo tuve el año pasado en Olimpia, lo conozco mucho, lo respeto, sé la gran persona que es y lo gran profesional que es. Tuvo mucho que ver él, como Carlos González, que es amigo de mi padre. Me comentó cómo era el club y la ciudad. Me ayudó mucho a tomar la decisión".

El paraguayo habló con Ever Hugo Almeida y Carlos González antes de aceptar jugar en Municipal. (Foto: Rudy Martínez / Nuestro Diario)

González y otros guaraníes tuvieron un paso destacado, pero López no se presiona por eso. "No trato de ocupar el zapato de nadie, trato de ser yo mismo en la cancha. Trato de venir a lograr cosas por mi cuenta, aparte de lo que ellos lograron, obviamente respetando lo grande que fueron acá.

"Vengo a hacer mi trabajo, a ayudar al equipo donde me toque, con humildad y responsabilidad".

Su huella

Eso sí, desea dejar un legado. "Quiero que recuerden a Erik como un jugador comprometido con la gente, con el equipo. En los rojos hay que ser campeón, yo vengo por eso, los compañeros quieren eso, todos queremos eso".

Erik López se siente muy bien en Guatemala y espera ser campeón vestido de rojo. (Foto: Rudy Martínez / Nuestro Diario)

"Esto es futbol, es un deporte, se puede ganar o perder, pero, de la forma en la que estamos trabajando, como estamos haciendo las cosas, es más probable que lleguemos al objetivo".

Para ello promete entregarse en la cancha. "Lo que no se va a negociar es que me esconda de la pelota. Ósea, voy a tratar de agarrar la pelota en todo momento, ya sea que me estén saliendo o no las cosas. Y la entrega, dejarlo todo, tirarme al piso, eso no se negocia".

López en el juego de Municipal ante Cobán. (Foto: Municipal)

Porque entiende lo que es Municipal. "Para mí es un desafío porque vengo al equipo más grande de acá. Lo tomo con mucha responsabilidad. Tengo el objetivo claro al igual que mis compañeros".

Ya probó los frijoles y el agua de plátano, aunque no deja nunca su Tereré, una bebida fría tradicional de Paraguay. No es de cábalas y sí de escuchar cumbias antes de un partido. Ahora solo se plantea un objetivo: ser un guaraní más con título en Municipal.