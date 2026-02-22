Firmes en casa: Aurora derrota a Comunicaciones y los complica en el acumulado

-

Acompañados por un ligero toque de suerte, Aurora consiguió mantener su invicto jugando en el estadio Guillermo Slowing en el torneo Clausura 2026, al derrotar 2-0 a Comunicaciones y complicarlo en la zona baja de la tabla acumulada.

El juego que abrió la jornada dominical de la octava fecha tuvo pocas ocasiones dentro de las áreas, pero las que se presentaron, dieron suficiente emoción para todos los presentes.

Sobre el minuto 2, Carlos Monterroso dio el primer susto a los albos, cuando aprovechó un error en defensa y remató casi en soledad, pero Fredy Pérez reaccionó de buena manera. José Lemus avisó un poco más tarde, al 21, con un cabezazo que se fue por encima del marco.

Teniendo un poco más del control de la pelota, los aurinegros consiguieron abrir el marcador en el minuto 26. Nicolás Lovato protagonizó una descolgada por la banda derecha, puso un centro a media altura hacia el corazón del área, en donde Diego Ruiz puso el botín izquierdo para que la afición comenzara a saltar de emoción, ayudado por el palo.

La respuesta de los albos llegó hasta el 40, cuando Dairon Reyes trató de puntear una pelota que Liborio Sánchez atajó con algunos problemas y, uno más tarde, cuando Omar Duarte cabeceó un balón que pasó cerca del marco.

Tras el paso por los vestuarios, Allan García estuvo a punto de marcar en propia puerta (53) en un tiro libre del cubano Reyes, pero Liborio estuvo atento.

Eso sí, la más clara para los cremas legó al 55. Tiro de esquina de Dairon para la posición de Ernesto Monreal, quien cabeceó y, el mismo palo que colaboró con Ruiz en el tanto, le negó el empate al defensa mexicano, luego de que la pelota le quedara justo a Liborio en las manos tras el impacto con el poste.

FINAL DEL PARTIDO

Aurora FC ( 2 ) Comunicaciones FC ( 0 )



Presentado por: @gana777gt #VamosCremas | #Clausura2026 pic.twitter.com/pfiuBsryaq — Comunicaciones FC (@CremasOficial) February 22, 2026

Los blancos empezaron a tomar más la posesión, pero sin mucha claridad y la otra gran oportunidad que consiguieron generar fue un disparo de Lynner García (89) que se fue por encima del marco militar.

Con el juego cerca de finalizar, los locales trataron de restar algunos segundos al cronómetro haciendo ingresar a Jónathan Arévalo y Gabriel Grajeda, sin saber lo que vendría.

Grajeda desbordó por la derecha y mando un centro que Fredy trató de cortar, pero su rechazo rebotó en Arévalo y el balón terminó en el fondo de la portería para sentenciar el 2-0, con el que Aurora llegó a tres triunfo en casa, en cuatro partidos (un empate), mientras que Comunicaciones quedó con 33 puntos en el acumulado, complicándose nuevamente la vida, a días de encarar el clásico.