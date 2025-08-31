Aurora sonroja a Comunicaciones en el Cementos Progreso

-

Impulsado por un doblete de Daniel Baján, el recién ascendido Aurora le pegó (2-0) Comunicaciones, en el estadio Cementos Progreso, en el regreso 20 años después del derbi capitalino entre estos dos equipos situados en el top 3 de los más laureados del balompié guatemalteco.

Mientras el futbol de los aurinegros se eleva, el de los albos, decrece. Fallos terribles en defensa, un medio campo desconectado y falta de definición aquejan al 32 veces monarca, encomendado al mexicano Roberto Hernández, por ahora en aprietos en la búsqueda de devolverlo al trono.

Esa carencias las aprovechó la visita, salvada en primera instancia por un Liborio Sánchez, artífice de ahogarle los gritos de gol a Lynner García, Wálter García y Brian Martínez, antes de que Baján, tras un pase filtrado de Alejandro Galindo, venciera a Arnold Barrios, con un zurdazo, en el minuto 23.

Sin jugadores titulares como el guardameta Fredy Pérez, el defensor José Pinto, el mediocampista Stheven Robles y el atacante Érick Lemus, convocados a Selección, la cara de los blancos en el césped y hasta en el banquillo fue de pura impotencia. No salió nada.

Los militares liquidaron el duelo antes de irse al descanso. La pifió y horrible Marco el "Pitbull" Domínguez y entre el argentino Pablo Mingorance, un motor en la media, y el colombiano Eddie Ibargüen se encargaron de hacerle llegar el balón a Baján para que izquierda firmara el 2-0, sobre el 40.

El cuadro albo ya se había salvado cuando un disparo de Galindo se desviara en José Contreras y pasara al pegado al poste y que, tras otra pérdida de balón, a Ibargüen, Barrios le tapara con el pecho su remate. A pesar de que en el segundo tiempo tuvieron otra intención, quedaron a deber.

Hasta 5 llegadas estériles generó el equipo de Hernández, que sufrió hasta lo último y no recibió el tercero del 8 veces campeón nacional, porque cuando Jorge el "Flaco" Ortiz sacó un tiro sobre el 90, la pelota se estrelló en la espalda de un compañero que estaba en el suelo. La sacaron barata.