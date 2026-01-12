Australia Open 2026 rompe récord en su primer día de acción

-

El Abierto de Australia 2026 ya ha entrado en los libros de historia sin necesidad de esperar al inicio del cuadro principal. El torneo sorprendió desde el primer día de actividad al registrar una asistencia sin precedentes durante la fase clasificatoria.

En la apertura, Melbourne Park reunió a 29,261 aficionados, una cifra nunca antes vista para una jornada inaugural de competencias preliminares. El dato no solo supera marcas anteriores, sino que las deja muy atrás, multiplicándolas ampliamente y confirmando el enorme poder de convocatoria del primer Grand Slam de la temporada.

Este fenómeno responde a una apuesta clara de los organizadores, que ha transformado la llamada "Opening Week" en una experiencia que va más allá del tenis. Entradas a bajo costo, acceso gratuito para niños y una programación paralela con espectáculos musicales y actividades culturales han sido claves para atraer a un público amplio y rejuvenecido.

World No. 1 Carlos Alcaraz repping LeBron James at the Australian Open #AusOpen pic.twitter.com/XQ3rT2UjE2 — TNT Sports (@tntsports) January 12, 2026

De este modo, el conocido "Happy Slam" busca consolidarse, una vez más, como el evento deportivo con mayor afluencia del inicio del calendario anual. No es un objetivo menor si se tiene en cuenta que en 2025 el Abierto de Australia ya había establecido un récord histórico, con más de 1.021.000 espectadores a lo largo de las dos semanas oficiales, cifra que superó los 1,1 millones al incluir la semana previa de actividades.