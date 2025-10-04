Auto es arrastrado por una correntada de agua (video)

El carro quedó atrapado y fue arrastrado por varios metros.
La fuerte lluvia del viernes 3 de octubre formó una enorme correntada en el Río Cusulá, Cubulco, Baja Verapaz.
Debido a la fuerza del agua, un auto quedó atrapado y fue arrastrado por casi 50 metros ante la desesperación de quienes iban dentro.
Afortunadamente, las personas lograron ser rescatadas por trabajadores que laboran en la construcción del puente que está en el lugar.