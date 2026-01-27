Picop y bus escolar colisionan en zona 15

El accidente ha ocasionado complicaciones en el sector.
OTRAS NOTICIAS: Complicaciones en el tránsito de este martes 27 de enero
Esta mañana de martes 27 de enero se registró un accidente de tránsito en el bulevar Vista Hermosa y 17 avenida de la zona 15.
Un auto tipo picop y un bus escolar colisionaron en el lugar.
El accidente está generando tránsito en el tramo hacia el área oriente.
Según Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emtetra, solo se reportan daños materiales.
Agentes ya están en el lugar para habilitar el paso hacia el Trébol de Vista Hermosa.