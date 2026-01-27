Complicaciones en el tránsito de este martes 27 de enero

-

Accidentes, tránsito lento y calles paralizadas se reportan en la ciudad y sus alrededores.

Desde las primeras horas de este martes 27 de enero, las autoridades reportan incidencias viales en distintos puntos del departamento de Guatemala debido a las lluvias de esta madrugada y algunos percances viales.

Debido al clima se complicó el paso del transporte pesado en la cuesta de Villa Lobos en dirección a la ciudad, ya que tres tráilers presentaron fallas mecánicas por lo que estuvo detenido el paso por algunos momentos, esta situación permitió que las colas hayan atrasado el paso y se refleje en vías cruciales de Villa Nueva.

Lluvia provoca que vehículos de transporte pesado no puedan avanzar en las subida de Villa Lobos.#TransitoVN lento desde km 15 con sentido norte. pic.twitter.com/L1qN5hHFyH — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) January 27, 2026

En el kilometro 15 CA-9 y calzada Concepción zona 6 el tránsito vehicular es lento y la PMT Villa Nueva recomienda utilizar estas rutas alternas: El Frutal, Búcaro, Boca del Monte y Ciudad Real.

Panorama del #TransitoVN en km 15 CA-9 y calzada Concepción zona 6.

Rutas alternas Frutal, Búcaro, Boca del Monte y Ciudad Real. pic.twitter.com/VW8wg1Gno4 — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) January 27, 2026

Mientras que en Mixco y zona 11 varias rutas se han visto afectadas en San Cristóbal y Las Charcas debido a complicaciones en la movilidad de Calzada Aguilar Batres hacia Villa Lobos por lo que se han coordinado reversibles para poder agilizar el tránsito.

Alta carga vehicular en sectores de San Cristóbal y Charcas debido a complicaciones en la movilidad de Calzada Aguilar Batres hacia Villa Lobos. #TránsitoMixco pic.twitter.com/iPNUythp5Z — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) January 27, 2026

Asimismo se reporta paso lento en cuchilla Quetzal y cuchilla Lo de Bran hacia Bosques de San Nicolás y bulevar El Caminero.

Alta cara vehicular en cuchilla Quetzal y cuchilla Lo de Bran hacia Bosques de San Nicolás y bulevar El Caminero. #TránsitoMixco pic.twitter.com/9L0e4EAsQm — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) January 27, 2026

Además se reportó un accidente en Villa Canales y un derrumbe en La comunidad, Mixco, por lo que bajó el ritmo vehicular y pudo afectar la normalidad del tránsito. De estos dos percances, las autoridades han trabajado para liberar el paso por completo.