Sobrevive: vehículo cae a barranco y deja a una mujer herida en ruta al Pacífico

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La víctima fue trasladada a un centro asistencial con lesiones de gravedad.

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Un vehículo cayó a un barranco la madrugada de este lunes 30 de marzo en el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico, en el puente Villalobos, en conducción hacia la colonia Colinas de Monte María, Villa Nueva.

Al lugar arribaron los Bomberos Municipales luego de que se escucharan gritos de auxilio de una mujer de 27 años que se encontraba atrapada dentro de una camioneta agrícola.

Socorristas arribaron al kilómetro 13 de la ruta tras ser alertados de gritos de auxilio. (Foto: Bomberos Municipales)

Los socorristas liberaron a esta persona de los hierros retorcidos y posteriormente le brindaron atención prehospitalaria en el lugar.

Debido a las lesiones de consideración que presentaba, la trasladaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para que recibiera atención médica especializada.

Después de ser liberada y rescatada para médicos del cuerpo de bomberos municipales la trasladaron @IGSS_gt con lesiones que ameritan atención médica pic.twitter.com/v4wHUrVbmY — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) March 30, 2026

De momento se desconoce el motivo que ocasionó que la víctima perdiera el control del automotor.