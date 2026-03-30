Fatal accidente de tránsito deja a un conductor fallecido

La víctima murió luego de sufrir lesiones de gravedad al caer sobre la cinta asfáltica.
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Un trágico percance vial sucedió la madrugada de este lunes 30 de marzo en el paso a desnivel del desvío Las Tunas, en la zona 4 de Mixco.
Bomberos Municipales fueron alertados luego de que una persona quedara sobre la cinta asfáltica, tras el arribo de los socorristas se verificó que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Se trata de un hombre de aproximadamente 25 años quien conducía un vehículo de dos ruedas, que por razones desconocidas terminó cayendo sobre el pavimento y sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte.
Por lo tanto, se dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP) para que se realizaran los trámites de rigor en el lugar de los hechos.