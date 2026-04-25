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Videos: auto choca con camión y se empotra en edificio al intentar huir de la PNC

  • Por Geber Osorio
25 de abril de 2026, 17:29
El automóvil se empotró en un edificio tras chocar con un camión. (Foto: San Marcos Noticias)

El automóvil se empotró en un edificio tras chocar con un camión. (Foto: San Marcos Noticias)

La persecución policial terminó con daños materiales tras un accidente de tránsito ocurrido este sábado.

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Cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en que una persecución policial terminó en un accidente de tránsito, en la 8a. avenida de la zona 2 de San Marcos.

En una de las imágenes se observa que el automóvil gris es perseguido por una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), pero al llegar a una esquina, el vehículo particular colisiona con un camión.

Debido al impacto, el conductor pierde el control y termina empotrándose en un edificio.

Mira aquí los videos:

En un segundo video, se observan las imágenes desde afuera y dentro del edificio, en donde se registraron daños materiales.

De manera preliminar, se dio a conocer que la persecución se realizaba tras otro incidente vial provocado por este automóvil en la madrugada de este sábado 25 de abril.

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