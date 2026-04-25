Videos: auto choca con camión y se empotra en edificio al intentar huir de la PNC

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La persecución policial terminó con daños materiales tras un accidente de tránsito ocurrido este sábado.

Cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en que una persecución policial terminó en un accidente de tránsito, en la 8a. avenida de la zona 2 de San Marcos.

En una de las imágenes se observa que el automóvil gris es perseguido por una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), pero al llegar a una esquina, el vehículo particular colisiona con un camión.

Debido al impacto, el conductor pierde el control y termina empotrándose en un edificio.

Mira aquí los videos:

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Persecución y colisión en San Marcos. pic.twitter.com/WAWs3sn5s2 — Vichoguate (@vichoguate) April 25, 2026

En un segundo video, se observan las imágenes desde afuera y dentro del edificio, en donde se registraron daños materiales.

De manera preliminar, se dio a conocer que la persecución se realizaba tras otro incidente vial provocado por este automóvil en la madrugada de este sábado 25 de abril.