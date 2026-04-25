Video: tráiler vuelca y piloto resulta herido en ruta al Pacífico

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Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que el tráiler vuelca en una curva.

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Un tráiler se vio involucrado en un percance vial, luego de este terminara volcado sobre la cinta asfáltica, en el kilómetro 38 de la ruta al Pacífico, en dirección a Palín, Escuintla.

En las imágenes se observa cuando el vehículo de transporte pesado intenta girar en una curva, pero debido a la carga y la velocidad en que transitaba, el piloto del mismo pierde el control.

Por lo tanto, el tráiler termina volcado sobre al asfalto y esto provoca que el piloto resulte herido.

Mira aquí el video:

GRABADO:



Momento en que trailer volcó en la conexión de Ruta Al Pacífico hacia la carretera vieja entre Palín y Escuintla. pic.twitter.com/xtOgrVJyqL — Vichoguate (@vichoguate) April 25, 2026

La víctima fue atendida por los Bomberos Voluntarios, quienes la trasladaron a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla debido a la gravedad de las heridas.