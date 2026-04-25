Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Video: tráiler vuelca y piloto resulta herido en ruta al Pacífico

  • Por Geber Osorio
25 de abril de 2026, 15:34
El tráiler terminó volcado sobre la cinta asfáltica. (Foto: Captura de video)

El tráiler terminó volcado sobre la cinta asfáltica. (Foto: Captura de video)

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que el tráiler vuelca en una curva.

OTRAS NOTICIAS: DGAC lamenta la muerte de piloto tras caída de avioneta en Escuintla

Un tráiler se vio involucrado en un percance vial, luego de este terminara volcado sobre la cinta asfáltica, en el kilómetro 38 de la ruta al Pacífico, en dirección a Palín, Escuintla.

En las imágenes se observa cuando el vehículo de transporte pesado intenta girar en una curva, pero debido a la carga y la velocidad en que transitaba, el piloto del mismo pierde el control.

Por lo tanto, el tráiler termina volcado sobre al asfalto y esto provoca que el piloto resulte herido.

Mira aquí el video:

La víctima fue atendida por los Bomberos Voluntarios, quienes la trasladaron a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla debido a la gravedad de las heridas.

El piloto del tráiler fue trasladado con graves heridas al IGSS de Escuintla. (Foto: Redes sociales)
El piloto del tráiler fue trasladado con graves heridas al IGSS de Escuintla. (Foto: Redes sociales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar