Autobús empotrado deja varios heridos en Chimaltenango

Una de las víctimas fue trasladada a la emergencia de un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.
Un accidente de tránsito se registró la noche de este viernes 17 de enero, en la aldea Saquitacaj, en el municipio de San José Poaquil, en el departamento de Chimaltenango.
Se trató de un bus extraurbano que por motivos que se desconocen terminó empotrado.
Bomberos Municipales Departamentales al arribar a la emergencia le brindaron atención prehospitalaria a varias personas.
Las víctimas sufrieron heridas menores y crisis nerviosa, según indicaron los socorristas, quienes trasladaron a una mujer a la emergencia de un centro asistencial.