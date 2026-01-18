Colisión entre autobús y tráiler deja varios heridos en ruta al Atlántico (video)

Cuerpos de socorro han atendido a varias personas que resultaron con heridas tras el accidente de tránsito.
Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado 17 de enero en el kilómetro 59 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Sanarate, El Progreso.
Por motivos que se desconocen, un bus extraurbano colisionó con la parte trasera de un vehículo de transporte pesado.
Debido a este percance vial, Bomberos Voluntarios han atendido a varias personas que resultaron heridas tras el impacto.
Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) se encuentra en el lugar de los hechos para regular el transito vehicular.
Asimismo, se reportó que ha quedado obstaculizado el carril derecho la vía que conduce hacia el norte del territorio guatemalteco.