Colisión entre autobús y tráiler deja varios heridos en ruta al Atlántico (video)

Brigadas de Provial en regulación vehicular por colisión sobre km. 59 de ruta al Atlántico CA-9 Norte (Sanarate, El Progreso). Varias personas trasladadas, obstruye carril derecho al Norte.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/SOchy9D0CJ