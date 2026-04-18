Simeone tras perder la Copa: "¿Cómo se levanta uno? Trabajando como todos los días"

El Atlético de Madrid perdió la final de la Copa del Rey en la tanda de penales ante la Real Sociedad, un golpe que reduce sus opciones de título y deja a la Liga de Campeones como único objetivo en la recta final de la temporada.
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Tras el encuentro, el técnico argentino fue directo en su análisis. "Felicitar al rival, tuvieron el mérito de ser contundentes en los momentos importantes del partido", señaló. Sin rodeos, dejó claro el camino a seguir tras el golpe: "¿Cómo se levanta uno? Trabajando como todos los días".
Dentro del vestuario, el mensaje fue similar. Marcos Llorente reconoció que el equipo pagó caro un mal inicio. "Hemos salido mal al partido, hemos regalado la primera parte y en partidos así luego te cuesta mucho", admitió.
El mediocampista destacó la reacción tras el descanso, aunque no alcanzó. "La segunda parte ha sido otra historia, hemos sabido jugarla mejor. Cuando llegas a los penales puede pasar cualquier cosa y se la han llevado ellos".
Pese a la decepción, el plantel ya gira la página. "Queda todavía la Champions, tenemos una eliminatoria muy bonita por delante y hay que levantar la cabeza", puntualizó el exjugador del Real Madrid.