Revelan causa de muerte de adolescente que estaba desaparecida

La menor fue hallada flotando en un río, luego de varias horas de búsqueda.

EN CONTEXTO: Así encontraron el cuerpo de adolescente desaparecida

Karla Yaneth López Ramírez, de 15 años, fue localizada sin vida en el río San José, cerca del puente del mismo nombre, en el kilómetro 170.3 de la ruta CA-10, ruta que comunica con Esquipulas.

Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), el hallazgo fue reportado por vecinos que alertaron a los agentes al observar el cuerpo en una zona profunda del afluente.

Tras confirmar que se trataba de una joven sin vida, uniformados acordonaron el área y notificaron al personal del Ministerio Público (MP), que no localizó otros indicios en la escena.

(Foto: Nehemías Gutiérrez/Nuestro Diario)

Familiares identificaron a la víctima, quien había perdido comunicación con sus papás la noche del miércoles, luego de salir de su vivienda en la colonia El Maestro, zona 4 de Chiquimula.

En redes sociales circula la versión de que la joven habría llamado a su madre la noche del pasado 18 de febrero para avisar que se quedaría con su novio; sin embargo, después no volvieron a saber de ella. "Esta hipótesis forma parte de las líneas de investigación y está siendo verificada", señaló la PNC.

Murió ahogada

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la adolescente murió a causa de asfixia por sumersión; es decir, ahogada.

En su cuenta de Facebook, Carol López, hermana de la víctima, ha compartido mensajes de despedida. "No me dijiste adiós mi niña, tan chula que eras mi Karlita, por qué te hicieron eso", escribió, en una de sus publicaciones.