Autopsia de Brian Laundrie no establece la causa de su muerte

La autopsia de Brian Laundrie no logra establecer la causa de la muerte y sus restos, que la Policía de North Port describió como "huesos", ahora se enviarán a un antropólogo para que los examine más a fondo.

La autopsia de los restos de Brian Laundrie no fue concluyente, según el abogado de su familia, y ahora se enviará a un antropólogo para un examen más detenido. El cuerpo del joven desaparecido de 23 años fue encontrado el miércoles por investigadores que buscaban con su familia en Carlton Reserve, un parque de vida silvestre de 25,000 acres en Florida.

Se confirmó que era Laundrie un día después, y el abogado de la familia Steven Bertolino le dijo al canal FOX 13 y otros medios que una autopsia no pudo encontrar una causa oficial de muerte. Sus restos, que la Policía de North Port describió como "huesos", ahora serán enviados a un antropólogo para un examen más detenido, dijo Bertolino.

"No se determinó la forma o la causa de la muerte, y los restos fueron enviados a un antropólogo para una evaluación adicional", dijo The New York Post. Un antropólogo también tuvo la tarea de investigar cómo murió la prometida de Laundrie, Gabby Petito, después de que su cuerpo fuera encontrado en un área salvaje de Wyoming el mes pasado.

#UPDATE: On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampa pic.twitter.com/ZnzbXiibTM — FBI Denver (@FBIDenver) October 21, 2021

La pareja había estado junta en un viaje por carretera durante meses antes de que él regresara a Florida sin Petito a principios de septiembre. Él mismo desapareció días después de que ella fuera reportada como desaparecida.

Los investigadores descubrieron que había muerto estrangulada y han calificado la muerte de Petito como homicidio. Mientras tanto, su caso sigue siendo un misterio.

Por lo general, se recurre a los antropólogos cuando "el medioambiente ha devastado o eliminado el tejido blando" en el que confían los patólogos forenses, dijo la médica Heather Walsh-Haney a WPBF News.