La página en donde podrás ver el recorrido de Santa por el mundo

A través de una página, puedes seguir el recorrido de Santa Claus por el mundo.
Te interesa: El mensaje de Arévalo por la Navidad
A través de la página Santa Tracker, todas las personas pueden visualizar el recorrido de Santa Claus por el mundo.
El recorrido de Papá Noel comienza generalmente en el Polo Norte. Desde allí, Santa viaja a través de diversos países y continentes, entregando regalos a niños alrededor del mundo y tiene 25 horas para hacerlo.
Santa Tracker proporciona una visualización en tiempo real de la ubicación de Santa, actualizando su posición conforme va entregando regalos. Además, permite a los usuarios seguir la cantidad de regalos entregados y la distancia recorrida.
El enlace también ofrece una variedad de juegos para que las personas se puedan entretener mientras Papá Noel llega a su ubicación.
- Geografía: para conocer mejor el recorrido de Santa, es esencial que los niños aprendan sobre la ubicación de los países. Como si se tratara de un rompecabezas, los menores juegan con el mapa mundial tratando de encajar las piezas (países) en cada lugar correspondiente.
- Idiomas: ¿Cómo se dice Santa Claus en chino o en noruego? Pues bien, gracias al juego de las traducciones, los niños lo podrán averiguar.
- Tradiciones alrededor del mundo: a través de un mapa interactivo, los menos tendrán la posibilidad de conocer cómo se celebra la Navidad en diversos países del mundo.