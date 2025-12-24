Suman 644 personas capturadas por disparar al aire

Dos hombres fueron capturados la tarde de este 23 de diciembre por disparar al aire.
Eddy N. y Wilfredo N. se convirtieron en parte de la estadística de la Policía Nacional Civil (PNC) de personas capturadas por disparar al aire.
Según reportó la PNC, los dos hombres fueron aprehendidos en Jalpatagua, Jutiapa, ya que dispararon sin causa justificada.
"Aunque presentaron las licencias de portación de las armas, fueron consignados al juzgado correspondiente", dijo la PNC.
Solo en este año, la PNC ha capturado a 644 personas por este delito. De los cuales, 27 han ocurrido durante diciembre.
Por las fiestas de fin de año, se incrementan casos en los cuales las personas disparan al aire, sin tener conocimiento que esas balas pueden herir e incluso causar la muerte a otra persona.
La PNC advierte a las personas que no realicen este tipo de disparos, ya que ponen en riesgo su vida y la de los demás, también porque es un delito penado por la ley.