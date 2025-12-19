Autoridades aclaran información falsa sobre conflicto entre Nahualá e Ixtahuacán

-

Luego de que circulara información falsa sobre el conflicto entre ambos municipios, las autoridades se han pronunciado.

EN CONTEXTO: Imágenes muestran cómo civiles se organizan para camuflajearse

El Gobierno de Guatemala se ha pronunciado a través de un comunicado emitido por la Policía Nacional Civil (PNC) sobre el conflicto ocurrido entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, el pasado fin de semana.

La PNC aclara sobre una información falsa que circuló el 18 de diciembre de 2025.

"Es completamente falso que la Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que el Ejército de Guatemala atacó a pobladores o a agentes de la PNC desde helicópteros que sobrevolaban el área de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en el departamento de Sololá el fin de semana recién pasado. No existe ninguna acción del Estado orientada a agredir a la población civil ni a las fuerzas de seguridad", dice parte del comunicado.

La institución afirma que "la versión que ha circulado causando confusión se origina en un informe del 13 de diciembre, que fueron obligados a redactar miembros de la PNC, de forma coaccionada, de manera forzada, bajo amenazas, extrema violencia y riesgo inminente de muerte, como condición impuesta por grupos ilegales altamente armados, encapuchados y con chalecos antibalas, para liberar con vida a agentes de la Subestación 72-4 que se encontraban secuestrados en Nahualá".

Este es el comunicado completo:

El Gobierno de Guatemala informa a la población: pic.twitter.com/834uN2fRZW — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) December 19, 2025

Asimismo, la PNC reitera que continuará acompañando todos los esfuerzos institucionales, comunitarios y de diálogo, orientados a mantener la paz, resguardar la convivencia pacífica y proteger a la población de ambos municipios involucrados.