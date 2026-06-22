Autoridades analizan reactivar el transporte ferroviario

Las autoridades están evaluando la viabilidad de construir 21 kilómetros de infraestructura férrea.
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Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla son puntos clave para el comercio exterior de Guatemala. El crecimiento portuario ha generado desafíos en movilidad, transporte de carga y capacidad de infraestructura.
Irene Flores, gerente de Ferrovías de Guatemala, explicó que se inició una fase de análisis para conocer las necesidades logísticas de la región y evaluar alternativas que mejoren la conectividad.
Las evaluaciones fueron realizadas por especialistas del Expeditionary Rail Center de Estados Unidos, el Cuerpo de Ingenieros de Guatemala y Conred.
Entre las opciones se estudia la reactivación del transporte ferroviario de carga para descongestionar las rutas de transporte pesado.
Flores aclaró que el proceso está en etapa preliminar y que no hay planificación inmediata de obras. Señaló que cualquier propuesta dependerá de estudios técnicos que determinen su viabilidad y beneficios para la población y el sector productivo, por lo que pidió evitar rumores sobre proyectos ferroviarios.
Keny Flores, de Obra Civil Municipal, indicó que el objetivo es determinar si Guatemala tiene condiciones para impulsar una propuesta ferroviaria.