Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Autoridades analizan reactivar el transporte ferroviario

  • Con información de Pablo Miguel/Colaborador
22 de junio de 2026, 11:15
El Ejército de Guatemala formó parte del recorrido realizado. (Foto: Pablo Miguel/colaborador)

El Ejército de Guatemala formó parte del recorrido realizado. (Foto: Pablo Miguel/colaborador)

Las autoridades están evaluando la viabilidad de construir 21 kilómetros de infraestructura férrea.

OTRAS NOTICIAS: Mujer que enfrentó a motorista tras chocarle su auto se pronuncia (video)

Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla son puntos clave para el comercio exterior de Guatemala. El crecimiento portuario ha generado desafíos en movilidad, transporte de carga y capacidad de infraestructura.

Irene Flores, gerente de Ferrovías de Guatemala, explicó que se inició una fase de análisis para conocer las necesidades logísticas de la región y evaluar alternativas que mejoren la conectividad.

Las evaluaciones fueron realizadas por especialistas del Expeditionary Rail Center de Estados Unidos, el Cuerpo de Ingenieros de Guatemala y Conred.

Se realizó un recorrido para verificar la condición actual. (Foto: Pablo Miguel /colaborador)
Se realizó un recorrido para verificar la condición actual. (Foto: Pablo Miguel /colaborador)

Entre las opciones se estudia la reactivación del transporte ferroviario de carga para descongestionar las rutas de transporte pesado.

Flores aclaró que el proceso está en etapa preliminar y que no hay planificación inmediata de obras. Señaló que cualquier propuesta dependerá de estudios técnicos que determinen su viabilidad y beneficios para la población y el sector productivo, por lo que pidió evitar rumores sobre proyectos ferroviarios.

Se realizaron varios recorridos para constatar la condición de la línea férrea. (Foto: Pablo Miguel/colaborador)
Se realizaron varios recorridos para constatar la condición de la línea férrea. (Foto: Pablo Miguel/colaborador)

Keny Flores, de Obra Civil Municipal, indicó que el objetivo es determinar si Guatemala tiene condiciones para impulsar una propuesta ferroviaria.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar