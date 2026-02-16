Autoridades ancestrales cuestionan legitimidad del Consejo Superior Universitario

-

Exigen transparencia en la designación de los magistrados titular y suplente que integrará la Corte de Constitucionalidad.

OTRAS NOTAS: Así está integrado el CSU que elegirá magistrado de la CC este lunes

Las autoridades ancestrales de los municipios de San Juan Comalapa, Zaragoza, Patzún, Tecpán Guatemala y San José Poaquil, de Chimaltenango, se pronunciaron ante la designación de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) que el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) de este lunes.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, las autoridades indígenas denunciaron lo que consideran irregularidades estructurales en el órgano elector y exigieron "transparencia absoluta en el proceso".

El pronunciamiento se produce en el contexto del proceso nacional de renovación de la máxima corte en materia constitucional, en el que distintas instituciones del Estado y sectores autónomos, entre ellos la Usac, deben designar magistrados titulares y suplentes.

Autoridades ancestrales de Chimaltenango pidieron un proceso transparente para la designación de magistrados a la CC por parte del CSU. (Foto: Archivo / Soy502)

En su comunicado, las autoridades ancestrales denunciaron la "falta de legitimidad del elector", al señalar que la mayoría de integrantes del CSU se encuentran ejerciendo funciones con mandatos vencidos, en contravención de resoluciones judiciales que ordenaban la renovación de dichos cargos.

"Un cuerpo colegiado que actúa al margen de su propia legalidad interna no posee la solvencia moral ni jurídica para elegir a quienes deben ser los guardianes de nuestra Constitución Política", afirmaron.

Asimismo, manifestaron su rechazo a lo que calificaron como posibles prácticas de nepotismo y falta de transparencia en el proceso de elección.

Según indicaron, existen señalamientos sobre "negociaciones opacas y vínculos familiares o políticos entre algunos electores y aspirantes a las magistraturas".

En ese sentido, advirtieron que "la Corte de Constitucionalidad no puede convertirse en un espacio que garantice impunidad o responda a intereses particulares, sino que debe preservar su función como garante del orden constitucional y la democracia".

Las autoridades ancestrales también condenaron lo que describieron como la criminalización de los pueblos indígenas y de quienes han participado en procesos de defensa democrática en los últimos años.

En particular, recordaron el papel que desempeñaron diversas autoridades indígenas en las manifestaciones pacíficas de 2023, en defensa del orden constitucional y del respeto a los resultados electorales.

Por ello, exigieron que los magistrados electos respeten el pluralismo jurídico y la dignidad de las autoridades ancestrales, así como los derechos fundamentales de la población.

También demandaron que la sesión de votación del CSU se realice de forma pública, con transmisión en directo y acceso a mecanismos de auditoría social, al considerar que decisiones de esta trascendencia deben realizarse con plena transparencia.

LEA TAMBIÉN: Presidencia abre recepción de expedientes para designar magistrados ante la CC

Además, exhortaron al CSU a cumplir con la ley y proceder a la renovación de los cargos vencidos dentro de la universidad, en cumplimiento de las resoluciones judiciales correspondientes.

Finalmente, las autoridades ancestrales del departamento de Chimaltenango se declararon en asamblea permanente y en vigilancia del proceso, y advirtieron que no reconocerán magistraturas que consideren carentes de legitimidad.

La elección del magistrado titular y suplente que realizará la Usac forma parte de un proceso más amplio de designación de los nuevos integrantes de la Corte de Constitucionalidad, que se desarrolla en un contexto marcado por tensiones políticas e institucionales en el país.