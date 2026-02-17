Autoridades de Gobierno ponen en marcha el Plan Centinela Metropolitano

-

Inician el Plan Centinela Metropolitano como una estrategia de seguridad que arranca tras la conclusión del Estado de Sitio.

OTRAS NOTICIAS: Arévalo decreta estado de Prevención a nivel nacional

El Gobierno de Guatemala puso en marcha este martes 17 de febrero el Plan Centinela Metropolitano, una estrategia de seguridad que arranca tras la conclusión del estado de sitio aplicado durante la segunda quincena de enero.

El acto protocolario se llevó a cabo en la zona 18. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

El acto oficial tuvo lugar en la colonia Alameda, en la zona 18 capitalina, un sector considerado estratégico dentro de las acciones de recuperación territorial. En el área se desplegaron unidades de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala, acompañadas por funcionarios del Ejecutivo.

El presidente Bernardo Arévalo explicó que la nueva fase busca ampliar la cobertura de seguridad en distintos puntos de la capital. "Cuando se trata de proteger a la población, el Estado no puede retroceder, por eso estamos en uno de los barrios que por décadas ha sido utilizado para albergar a quienes siembran el terror", afirmó el mandatario durante su intervención.

Al lugar se presentaron elementos del Ejército de Guatemala y de la PNC. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Unen esfuerzos

Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, subrayó que el plan representa una acción directa contra estructuras criminales que operan en sectores urbanos.

"Hoy venimos a marcar una frontera: la frontera entre el barrio y el terror, entre la calle y la extorsión, y entre la vida normal y la amenaza diaria. Esa frontera se llama autoridad, y la autoridad se ejerce, no se pide permiso", declaró.

Además, el titular del Ministerio de la Defensa, Henry Sáenz, anticipó que el acompañamiento militar será visible en distintos puntos de la ciudad como parte del esfuerzo coordinado con las fuerzas policiales.

"La seguridad de todos los guatemaltecos es nuestra prioridad. Seguiremos trabajando con firmeza y comprometidos con la paz y tranquilidad del pueblo digno de Guatemala", reiteró.