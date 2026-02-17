Arévalo decreta estado de Prevención a nivel nacional

El Gobierno de Guatemala oficializó el estado de Prevención a partir de este martes 17 de febrero, luego de que finalizara el estado de Sitio.
A través del decreto Gubernativo 2-2026, el presidente Bernardo Arévalo oficializó el estado de Prevención en todo el territorio de la República de Guatemala por un plazo de 15 días.
La publicación detalla que el estado de Prevención se establece ante la continuidad de medidas estatales para prevenir y reprimir acciones contra las fuerzas de seguridad del Estado y el orden público, incluyendo ataques armados contra autoridades civiles por parte de maras o pandillas.
Además, informa que el estado de Prevención tiene por objeto contar con un marco jurídico que permita continuar acciones excepcionales coordinadas de las fuerzas de seguridad del Estado dirigidas a prevenir y reprimir perturbaciones graves de la paz y del orden público.
Estas son las medidas que podrá decretar el Organismo Ejecutivo:
- Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y en su caso, impedir que se lleven a cabo.
- Disolver por las fuerza sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia.
- Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registro.