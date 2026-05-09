Identifican a conductora fallecida tras accidente en San Cristóbal, Mixco

El hecho ocurrió sobre el bulevar principal con dirección a las Charcas, zona 11.
EN CONTEXTO: Conductora fallece en trágico accidente en San Cristóbal, Mixco
Esta mañana del sábado 9 de mayo, una conductora de moto murió sobre la 18 Av. del bulevar principal de San Cristóbal, Mixco, con dirección hacia las Charcas zona 11.
Esto ocurrió luego que el vehículo que conducía colisionara con un tráiler que transitaba sobre la vía.
La víctima fue identificada por los Bomberos Voluntarios como Lesly Michell Muñoz, de 30 años, quien falleció en el lugar.
El hecho ha provocado cierre vial y complicaciones en el tránsito, generando largas filas de vehículos.