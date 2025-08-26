Autoridades liberan a los dos rehenes tras motín en El Boquerón

-

Ambos rehenes resultaron ilesos después de varias horas de ser retenidos.

El Ministerio de Gobernación confirmó que fueron rescatados los dos trabajadores del Sistema Penitenciario (SP) que permanecían como rehenes en la cárcel de El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa.

Ambos salieron ilesos después de varias horas de tensión dentro del penal.

Se trata del Auxiliar de Alcaide y del Subdirector del centro carcelario, quienes fueron evaluados por personal de bomberos en el lugar.

La Policía Nacional Civil (PNC) se mantiene desplegada en el exterior de la cárcel como medida preventiva. (Foto: Nuestro Diario/Archivo)

Los socorristas confirmaron que no presentaban heridas de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Según el informe preliminar, los disturbios en los diferentes centros carcelarios del país están relacionados con el traslado de los líderes pandilleros a la cárcel Renovación I en Escuintla.

Al respecto, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez indicó lo siguiente:

"No tengo pretensión de ponerlos afuera de Renovación 1, el objetivo es que cumplan su condena en condiciones de control" expresó Jiménez.

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación. (Foto: Nuestro Diario/Archivo)

Las autoridades confirmaron que retomaron el control del penal, aunque aún no se ha establecido si algunos de los internos enfrentarán procesos judiciales por el motín y la retención de los empleados.

La Policía Nacional Civil (PNC) se mantiene desplegada en el exterior de la cárcel como medida preventiva.

El incidente se originó en las primeras horas del lunes, cuando los privados de libertad se amotinaron y retuvieron a los dos funcionarios.

