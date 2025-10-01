Época de lluvias: piden a conductores respetar a peatones

Se recomienda a los conductores reducir la velocidad al pasar por charcos para evitar mojar a los peatones.
Las autoridades desde Tránsito PNC recuerdan a los conductores la importancia de respetar a los peatones durante la temporada de lluvias.
Los peatones se desplazan bajo condiciones climáticas adversas sin la protección de un vehículo, por lo que los conductores deben reducir la velocidad al notar su presencia, especialmente al pasar por charcos, para evitar salpicarlos.
El cuidado al conducir evita molestias, contribuye a la seguridad vial y a la convivencia ciudadana. Además, estar atento al entorno y conducir con respeto son medidas de protección de quienes caminan bajo la lluvia.
"Salpicar a alguien al conducir a alta velocidad no solo es una falta de respeto, sino que también refleja poca empatía", indicó el equipo de Tránsito PNC
Asimismo, enfatizó que disminuir la velocidad en días lluviosos puede marcar la diferencia en la seguridad de los peatones y fomentar un entorno más seguro y responsable en la ciudad.
"Una ciudad más segura y humana se construye con pequeñas acciones", finalizó.