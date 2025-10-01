Versión Impresa
Época de lluvias: piden a conductores respetar a peatones

  • Por Susana Manai
01 de octubre de 2025, 11:08
Los peatones se desplazan bajo condiciones climáticas adversas en época de invierno. (Foto ilustrativa: vía Tránsito PNC)

Los peatones se desplazan bajo condiciones climáticas adversas en época de invierno. (Foto ilustrativa: vía Tránsito PNC)

Se recomienda a los conductores reducir la velocidad al pasar por charcos para evitar mojar a los peatones. 

Las autoridades desde Tránsito PNC recuerdan a los conductores la importancia de respetar a los peatones durante la temporada de lluvias.

Los peatones se desplazan bajo condiciones climáticas adversas sin la protección de un vehículo, por lo que los conductores deben reducir la velocidad al notar su presencia, especialmente al pasar por charcos, para evitar salpicarlos. 

(Foto: vía Tránsito PNC)
(Foto: vía Tránsito PNC)

El cuidado al conducir evita molestias, contribuye a la seguridad vial y a la convivencia ciudadana. Además, estar atento al entorno y conducir con respeto son medidas de protección de quienes caminan bajo la lluvia. 

"Salpicar a alguien al conducir a alta velocidad no solo es una falta de respeto, sino que también refleja poca empatía", indicó el equipo de Tránsito PNC 

(Foto ilustrativa: vía Tránsito PNC)
(Foto ilustrativa: vía Tránsito PNC)

Asimismo, enfatizó que disminuir la velocidad en días lluviosos puede marcar la diferencia en la seguridad de los peatones y fomentar un entorno más seguro y responsable en la ciudad.

"Una ciudad más segura y humana se construye con pequeñas acciones", finalizó.

