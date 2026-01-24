Descubren cargamento ilícito dentro de un vehículo en El Gallito, zona 3

Las acciones de seguridad se llevan a cabo en el marco del estado de sitio que sigue activo en el país.
Los operativos de seguridad fueron instalados en El Gallito, zona 3 de la Ciudad de Guatemala, donde a través de agentes caninos K9, se logró identificar un cargamento ilícito dentro de un vehículo abandonado.
Para localizar otros posibles objetos de contrabando, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala ingresaron a una vivienda, en acompañamiento de sus propietarios, donde se ubicó un chaleco blindado, mismo que fue puesto a disposición de las autoridades para realizar la investigación correspondiente.
Drogas, armamentos y otros objetos de contrabando han sido descubiertos durante estas operaciones especiales de seguridad.
En zona 6 y en otras áreas de la ciudad de Guatemala también se realizan operativos de seguridad.