Descubren cargamento ilícito dentro de un vehículo en El Gallito, zona 3

  • Por Maria Fernanda Gallo
24 de enero de 2026, 08:07
Otros vehículos son revisados tras este hallazgo en marco de los allanamientos que realizan las autoridades. (Foto: Jorge Sente/colaborador) 

Las acciones de seguridad se llevan a cabo en el marco del estado de sitio que sigue activo en el país.

Los operativos de seguridad fueron instalados en El Gallito, zona 3 de la Ciudad de Guatemala, donde a través de agentes caninos K9, se logró identificar un cargamento ilícito dentro de un vehículo abandonado.

Para localizar otros posibles objetos de contrabando, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala ingresaron a una vivienda, en acompañamiento de sus propietarios, donde se ubicó un chaleco blindado, mismo que fue puesto a disposición de las autoridades para realizar la investigación correspondiente.

Drogas, armamentos y otros objetos de contrabando han sido descubiertos durante estas operaciones especiales de seguridad.

En zona 6 y en otras áreas de la ciudad de Guatemala también se realizan operativos de seguridad.

