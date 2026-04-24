Autos impactan de frente en carretera de Santa Catarina Pinula (video)

Dos autos impactaron sobre la carretera.
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Un fuerte accidente fue registrado este viernes 24 de abril en la carretera hacia Cuchilla del Carmen, Santa Catarina Pinula.
Uno de los tótems de seguridad del sector captó el momento del impacto.
El alcalde Sebastián Siero compartió las imágenes asegurando que las autoridades municipales brindaron ayuda inmediata.
"Uno de nuestros tótems de seguridad captó un accidente en la carretera hacia Cuchilla del Carmen. Nuestro equipo se acercó al lugar para brindarle apoyo a ambos pilotos", expresó junto al video.
El incidente fue atendido por las autoridades, quienes no reportaron heridos.